Випуск новин за 20:00: Повернення Саакашвілі в Україну. Конкурс на очільника "Нафтогазу"
У випуску новин за 19 березня станом на 20:00 – кабмін розгляне питанняпродовження контракту з головою правління "Нафтогазу "Андрієм Коболєвим ще на рік. Наглядова рада пропонує таки залишити, а кабмін оголосив про проведення відкритого конкурсу на посаду голови. Володимир Зеленський розповів, що українці пропонують йому повернути Міхеїла Саакашвілі, якщо він стане президентом.
Також у випуску:
Лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%).
Джерело: 24 канал
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