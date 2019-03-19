Випуск новин за 20:00: Повернення Саакашвілі в Україну. Конкурс на очільника "Нафтогазу"

У випуску новин за 19 березня станом на 20:00 – кабмін розгляне питанняпродовження контракту з головою правління "Нафтогазу "Андрієм Коболєвим ще на рік. Наглядова рада пропонує таки залишити, а кабмін оголосив про проведення відкритого конкурсу на посаду голови. Володимир Зеленський розповів, що українці пропонують йому повернути Міхеїла Саакашвілі, якщо він стане президентом.

Також у випуску: Лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%).