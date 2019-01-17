Випуск новин за 20:00: Пропагандистські книги у Раді. Конкурс до Антикорупційного суду

У випуску новин за 17 січня станом на 20:00 – у книжковому магазині Верховної Ради України можна купити книгу екс-бойовика "ДНР". 18 січня у Києві розглядатимуть кандидатів у структуру, на яку покладають надії антикорупціонери і, схоже, дуже боїться влада.

Також у випуску:

Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

Журналістам 24 каналу знадобилося лише декілька годин, щоб знайти підтвердження, що Московським патріархатом керують із Росії.

Судді-розслідувачу Ларисі Гольник дали унікальну нагороду в Лондоні.