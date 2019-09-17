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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА
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      ПІДПАЛ БУДИНКУ ГОНТАРЕВОЇ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 20:00: Протест на засіданні ОБСЄ. Вибори мера у Києві

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 вересня станом на 20:00 – українська делегація залишила конференцію ОБСЄ на знак протесту проти заяв росіян, що Крим – це Росія. Віталій Кличко покликав депутатів Київради на консультацію, аби визначитися, чи варто їх дочасно розпускати.

      Також у випуску: 

      Уночі невідомі спалили вщент будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Зловмисник нібито кинув пляшку із запалювальною сумішшю.

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      Теги: Віталій Кличко Випуск новин ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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