Випуск новин за 20:00: Протест на засіданні ОБСЄ. Вибори мера у Києві

У випуску новин за 17 вересня станом на 20:00 – українська делегація залишила конференцію ОБСЄ на знак протесту проти заяв росіян, що Крим – це Росія. Віталій Кличко покликав депутатів Київради на консультацію, аби визначитися, чи варто їх дочасно розпускати.

Також у випуску: Уночі невідомі спалили вщент будинок ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Зловмисник нібито кинув пляшку із запалювальною сумішшю.

Джерело: 24 канал