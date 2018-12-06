Випуск новин за 20:00: Рейкові платіжки за газ. День Збройних сил України

У випуску новин за 6 грудня станом на 20:00 – українці у своїх платіжках за газ за жовтень виявили зайві цифри, наприклад, зазвичай платили чотири сотні, а тут більше тисячі. І це без жодних пояснень. В Україні відзначають День Збройних сил, започаткований 1993 року.

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За п'ять років війни українське військо дуже змінилось, ми бодай закрили елементарні потреби в одязі, транспорті, зв'язку та харчуванні.

У Верховній Раді народні обранці планують проголосувати за пропозицію Президента припинити з Росією договір про співпрацю та дружбу.

Експерт пояснив, як діяти українцям, якщо у платіжках за газ є зайві суми.