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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 20:00: Штаби партій. Останні рейтинги політсил

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 липня станом на 20:00 – у штабах кипить робота перед виборами, але не всі готові відчинити свої двері стороннім. Проте журналісти 24 каналу відвідали штаби партій, що там побачили – дивіться у відео. Фінальні рейтинги: 49,5% у "Слуги народу", "Опозиційна платформа – "За життя" має 10,5%, 7,7% – у "Європейської Солідарності", 6,9% у "Батьківщини" і майже 6% у "Голосу".

      Також у випуску:

      Питання обміну полоненими у Мінську: бойовики хочуть, аби їм видали 208 осіб, а натомість віддати 69 полонених українців.

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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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