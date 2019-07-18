Випуск новин за 20:00: Штаби партій. Останні рейтинги політсил

У випуску новин за 18 липня станом на 20:00 – у штабах кипить робота перед виборами, але не всі готові відчинити свої двері стороннім. Проте журналісти 24 каналу відвідали штаби партій, що там побачили – дивіться у відео. Фінальні рейтинги: 49,5% у "Слуги народу", "Опозиційна платформа – "За життя" має 10,5%, 7,7% – у "Європейської Солідарності", 6,9% у "Батьківщини" і майже 6% у "Голосу".

Також у випуску: Питання обміну полоненими у Мінську: бойовики хочуть, аби їм видали 208 осіб, а натомість віддати 69 полонених українців.

Джерело: 24 канал