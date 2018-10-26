Випуск новин за 20:00: Ситуація на Сході. Реакція російського телебачення на українські новини
У випуску новин за 26 жовтня станом на 20:00 – на Сході була помічена група бойовиків, проте наші військові вчасно їх помітили та відкрили вогонь. В ефірі російського "Першого" телеканалу з'явився момент про олігархів з випуску новин на 24 каналі.
Також у випуску:
Місії ОБСЄ не побачила російської присутності на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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