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      Випуск новин за 20:00: Скандал через заяву Брагаря. Навчання для "слуг народу"

      Випуск новин

      У випуску новин за 3 лютого станом на 20:00 – "слуга народу" Євгеній Брагар різко відповів пенсіонерці, яка пожалілась, що їй важко прожити на пенсію розміром у дві тисячі гривень. Слова політика викликали хвилю обурення серед суспільства. В лютому у Києві відбудуться навчання для депутатів та голів місцевих рад, які перемогли на виборах до ОТГ.

      Також у випуску: 

      Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував скандал із Євгенієм Брагарем.

      Свіже соцопитування: рейтинги монобільшості впали, а "Голос" взагалі не проходить до парламенту, якби вибори відбулись зараз.

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      Теги: Новини України Скандал Євгеній Брагар Слуга народу Випуск новин
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