Випуск новин за 20:00: Скільки ще українців у полоні РФ. Голосування за імпічмент
У випуску новин за 10 вересня станом на 20:00 – ще щонайменше 113 українців, зокрема і 89 кримських татар, знаходяться у застінках Кремля. І перспективи їхнього обміну є. Таке сьогодні заявила омбудсмен Людмила Денісова. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про процедуру усунення з поста президента. Його підтримали 245 депутатів Верховної Ради: 244 – з "Слуги народу" та 1 – позафракційний.
Також у випуску:
Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. До речі, проголосували в один день і за основу, і в цілому, що є певною мірою порушенням регламенту.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Радісьогодні , 22:45
-
iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max: характеристики та ціна нових флагманів Appleсьогодні , 22:42
-
Зеленський погодив призначення екснардепа Чумака головним військовим прокуроромсьогодні , 22:11
Коментарі