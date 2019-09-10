Випуск новин за 20:00: Скільки ще українців у полоні РФ. Голосування за імпічмент

У випуску новин за 10 вересня станом на 20:00 – ще щонайменше 113 українців, зокрема і 89 кримських татар, знаходяться у застінках Кремля. І перспективи їхнього обміну є. Таке сьогодні заявила омбудсмен Людмила Денісова. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про процедуру усунення з поста президента. Його підтримали 245 депутатів Верховної Ради: 244 – з "Слуги народу" та 1 – позафракційний.

Також у випуску: Верховна Рада ухвалила закон про імпічмент президента. До речі, проголосували в один день і за основу, і в цілому, що є певною мірою порушенням регламенту.

Джерело: 24 канал