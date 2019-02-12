Випуск новин за 20:00: Справа Катерини Гандзюк. Річниця других Мінських домовленостей

У випуску новин за 12 лютого станом на 20:00 – суд Києва переніс обрання запобіжного заходу Владиславу Мангеру на 13 лютого. Його підозрюють у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Чотири роки тому РФ підписала Мінські домовленості, а вже через тиждень захопила Дебальцеве. Відтоді вона неодноразово їх порушувала, обстрілюючи позиції українських захисників на Донбасі.

Також у випуску: Українська державна валюта стрімко зміцнює свої позиції.