Випуск новин за 20:00: Справа щодо екс-голови Печерської РДА. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 16 липня станом на 20:00 – в Ужгороді обрали запобіжний захід для екс-голови Перечинської рай-держ-адміністрації, який минулої п'ятниці насмерть збив двох пішоходів. Проросійські бойовики обстріляли авто прикордонників біля КПВВ "Майорське".

Також у випуску: Росія затримує кораблі в Азовському морі. Пара, яка отруїлася "Новачком" у Емсбері, могла підібрала на вулиці флакон з-під парфумів. В Одесі триває міжнародний кінофестиваль.