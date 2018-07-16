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Випуск новин за 20:00: Справа щодо екс-голови Печерської РДА. Обстріли на Донбасі

Випуск новин 66 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 липня станом на 20:00 – в Ужгороді обрали запобіжний захід для екс-голови Перечинської рай-держ-адміністрації, який минулої п'ятниці насмерть збив двох пішоходів. Проросійські бойовики обстріляли авто прикордонників біля КПВВ "Майорське".

Також у випуску:

Росія затримує кораблі в Азовському морі.

Пара, яка отруїлася "Новачком" у Емсбері, могла підібрала на вулиці флакон з-під парфумів.

В Одесі триває міжнародний кінофестиваль.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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