Випуск новин за 20:00: Справа щодо екс-голови Печерської РДА. Обстріли на Донбасі
У випуску новин за 16 липня станом на 20:00 – в Ужгороді обрали запобіжний захід для екс-голови Перечинської рай-держ-адміністрації, який минулої п'ятниці насмерть збив двох пішоходів. Проросійські бойовики обстріляли авто прикордонників біля КПВВ "Майорське".
Також у випуску:
Росія затримує кораблі в Азовському морі.
Пара, яка отруїлася "Новачком" у Емсбері, могла підібрала на вулиці флакон з-під парфумів.
В Одесі триває міжнародний кінофестиваль.
Джерело: 24 канал
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