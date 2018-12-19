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      Випуск новин за 20:00: Транш від МВФ. Законопроект про обіг сільськогосподарських земель

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 грудня станом на 20:00 – Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України та її перший транш у розмірі 1,4 мільярда доларів. Кабміну потрібно внести до ВР законопроект про обіг сільськогосподарських земель, щоб встановити правила майбутнього ринку землі та скасувати мораторій на неї. Чимало нардепів підтримують цю ініціативу.

      Також у випуску: 

      Нардепи з БПП поручилися за екс-очільника ДФС Мирослава Продана.

      Кабмін поділив Державну фіскальну службу України на два відомства: Державну податкову та Державну митну служби.

      Суд відмовив екс-очільнику ДФС Роману Насірову в задоволенні позову проти лікаря-кардіолога.

      Теги: Випуск новин Транш МВФ МВФ Ринок землі
      Джерело: 24 канал
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