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      Випуск новин за 20:00: Відставка уряду. Нові скарги Портнова на Порошенка

      Випуск новин 75 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 травня станом на 20:00 – народні депутати під час погоджувальної ради заявили, що внесуть на розгляд законопроект про звільнення уряду. Зокрема, вони планують розглянути відставку прем'єра, генпрокурора, міністра оборони, та голови СБУ. Екс-заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав до Державного бюро розслідувань четверту заяву.

      Також у випуску:

      Трейлер до кінострічка про життєву боротьбу поета та десидента Василя Стуса зібрав 200 тисяч переглядів за перший тиждень.

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      Теги: Верховна Рада Володимир Гройсман Петро Порошенко Випуск новин Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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