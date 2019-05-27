Випуск новин за 20:00: Відставка уряду. Нові скарги Портнова на Порошенка

У випуску новин за 27 травня станом на 20:00 – народні депутати під час погоджувальної ради заявили, що внесуть на розгляд законопроект про звільнення уряду. Зокрема, вони планують розглянути відставку прем'єра, генпрокурора, міністра оборони, та голови СБУ. Екс-заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав до Державного бюро розслідувань четверту заяву.

Також у випуску: Трейлер до кінострічка про життєву боротьбу поета та десидента Василя Стуса зібрав 200 тисяч переглядів за перший тиждень.

Джерело: 24 канал