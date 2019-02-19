Випуск новин за 20:00: Виступ Дональда Туска у Верховній Раді. Вакцинація у Львові

У випуску новин за 19 лютого станом на 20:00 – голова Європейської Ради Дональд Туск у п'яту річницю розстрілів на майдані Незалежності виступив на засіданні у Верховній Раді. Він заявив, що Європа і надалі буде підтримувати Україну у боротьбі проти Росії. На Львівщині планують провакцинувати 50 тисяч дітей. Від початку року там захворіли 3,5 тисячі людей.

Також у випуску: Львів посів перше місце за кількістю хворих на кір.