22:41
17 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 21:00: Акція під будинком Авакова. Життя чиновників-зрадників після Євромайдану

      Випуск новин 128 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 листопада станом на 21:00 – під будинком міністра МВС Арсена Авакова провели акцію протесту з вимогою розслідувати справи нападів і вбивств громадських діячів та журналістів. Захарченко, Азаров та Янукович були при владі, а у лютому 2014-го тікали з України. На їхніх плечах лежить тягар тисяч смертей, а вони і досі живуть у дорогих маєтках та витрачають наші гроші.

      Також у випуску:

      У Франції мітингувальники у семи різних містах вийшли на вулиці через підняття цін на пальне. Внаслідок масових акцій протесту загинула одна людина, понад сотня травмованих.

      В лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти. 

      В Ірпені під Києвом пограбували інкасаторів – вкрали 1,8 мільйона гривень.

      Чи варто очікуати справедливого конкурсу до Антикорупційного суду.

      Проросійські бойовики заходилися обстрілювати селище Південне, яке нещодавно відвоювали наші військові.

      Теги: Випуск новин Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Євромайдан
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      сьогодні , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 134
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      сьогодні , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 1432
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      сьогодні , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 767
      Так говорив Порошенко, або Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      сьогодні , 17:00 Так говорив Порошенко, або Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 1281
      Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      сьогодні , 16:00 Відсутність автобіографічної пам'яті – розлад, що можливо присутній і у вас
      Блог Медіа 653
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Прощання з Героями. Московська крадіжка історії
       4 листопада 2016 , 20:59
      Випуск новин за 10:00: Перемога Трампа. Кому варто пройти щеплення проти грипу
       9 листопада 2016 , 11:09
      Випуск новин 16 жовтня станом на 23:00
       16 жовтня 2016 , 23:54
      Випуск новин за 20:00: Вшанування пам'яті жертв ДТП у Харкові. Фермерські ринки в Америці
       18 жовтня , 21:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук