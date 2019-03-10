Випуск новин за 21:00: Акції проти ізоляції інтернету в Москві. Авіакатастрофа в Ефіопії
У випуску новин за 10 березня станом на 21:00 – в РФ пройшли акції проти ізоляції рунету. На мітинг проти спроби Кремля посилити державний контроль над всесвітнім павутинням вийшло понад 15 тисяч людей. На початку акції поліція затримала декількох людей. В Ефіопії розбився пасажирський Боїнг, на борту якого перебували 157 людей. На жаль, всі вони загинули.
Також у випуску:
У Вінниці через негоду впало дерево і вбило 11-річну дівчинку.
Робоча група закінчила опрацьовувати законопроект про виборчий кодекс.
У Запоріжжі святкували козацьку масницю чи свято Колодія.
Джерело: 24 канал
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