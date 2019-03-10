Випуск новин за 21:00: Акції проти ізоляції інтернету в Москві. Авіакатастрофа в Ефіопії

У випуску новин за 10 березня станом на 21:00 – в РФ пройшли акції проти ізоляції рунету. На мітинг проти спроби Кремля посилити державний контроль над всесвітнім павутинням вийшло понад 15 тисяч людей. На початку акції поліція затримала декількох людей. В Ефіопії розбився пасажирський Боїнг, на борту якого перебували 157 людей. На жаль, всі вони загинули.

Також у випуску: У Вінниці через негоду впало дерево і вбило 11-річну дівчинку. Робоча група закінчила опрацьовувати законопроект про виборчий кодекс. У Запоріжжі святкували козацьку масницю чи свято Колодія.