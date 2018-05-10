Підсумковий випуск новин за 21:00: Газові гарантії для України. Стан дітей у Черкасах

У підсумковому випуску новин за 10 травня станом на 21:00 – у Раді попередили про марність будь-яких гарантій газового транзиту після завершення "Північного потоку-2". Стан дітей, які отруїлись в черкаській школі задовільний.

Також у випуску: У столиці Португалії Лісабоні стартує другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018. Суд в Гаазі зобов'язав РФ виплатити українським компаніям компенсації за анексію Криму. За минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень. Іранські підрозділи із Сирії завдали масового ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах.