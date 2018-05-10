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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Газові гарантії для України. Стан дітей у Черкасах

Випуск новин 452 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 10 травня станом на 21:00 – у Раді попередили про марність будь-яких гарантій газового транзиту після завершення "Північного потоку-2". Стан дітей, які отруїлись в черкаській школі задовільний.

Також у випуску:

У столиці Португалії Лісабоні стартує другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018.

Суд в Гаазі зобов'язав РФ виплатити українським компаніям компенсації за анексію Криму.

За минулу добу на фронті загинув один український військовий, ще п'ятеро зазнали поранень.

Іранські підрозділи із Сирії завдали масового ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах.

Теги: Новини України Випуск новин Північний потік-2 Масове отруєння дітей у Черкасах Верховна Рада Новини Черкас отруєння
Джерело: 24 канал
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