Випуск новин за 21:00: Постанова щодо збиття лтіака МАУ в Ірані. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 13 січня станом на 21:00 – завтра у Верховній Раді депутати голосуватимуть за постанову щодо заяви України про збиття літака МАУ в Ірані. На Донбасі окупанти не припиняють обстрілювати позиції український військових. За минулу добу вони чотири рази відкривали вогонь з гранатометів неподалік Зайцевого та Новотошківського.

Також у випуску: Українські рятувальники дослідили уламки збитого літака МАУ в Ірані. На вихідних сотні українців виявилися заблоковані в аеропортах Італії. Італійська влада призупинила ліцензію авіаперевізника Ernest від 13 січня. Утім, скасовувати рейси компанія почала ще з минулої п'ятниці. Розслідування щодо резонансного вбивства у Каховці отримало новий поворот. У поліції визнали, що каховські правоохоронці порушили процедуру слідчих дій на місці розстрілу і намагалися замести сліди.