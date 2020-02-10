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      Випуск новин за 21:00: Потужні шторми в Європі. Карантин в українських школах

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 лютого станом на 21:00 – урагани накрили Європу. У Польщі на гірськолижному курорті загинули 40-річна жінка з донькою, на яких впав дах будинку. У Чехії та Словенії по одному загиблому – це водії, на автомобілі яких впали дерева. З три сотні шкіл закрили на карантин в Києві. Все через перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ в декілька разів.

      Також у випуску:

      Українці масово скуповують медичні маски, аби убезпечити себе від епідемій.

      Уперше головну нагороду кінопремії "Оскар" отримав не англомовний фільм, а південнокорейська драма "Паразити".

      На Львівщині четверо рибалок провалилися під лід.

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      Теги: Випуск новин Стихійні лиха
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