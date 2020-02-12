Випуск новин за 21:00: Збитки від агресії Кремля. Нова ділянка розведення на Донбасі
Випуск новин за 12 лютого станом на 21:00 – нардепи хочуть створити Нацагентство з питань подолання наслідків збройної агресії Росії. Воно прораховуватиме всі збитки і шкоду, якої зазнала Україна від агресії Кремля. У Мінську узгодили нову ділянку розведення військ. Українська сторона та представники бойовиків домовились, що війська відійдуть в районі селища Гнутове на Приазов'ї.
Також у випуску:
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія викликав масу обговорень через заяву про відновлення постачання води у Крим в обмін на повернення Донбасу.
Новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак вперше зустрівся з журналістами. Та одразу натякнув, що не буде повторювати помилок попередника.
Суми у платіжках за комунальні послуги в лютому будуть найменшими за всю зиму. Запевнив сьогодні українців прем'єр Олексій Гончарук.
За добу в зоні ООС нарахували два обстріли. Противник вів вогонь по українських позиціях поблизу Оріхового та Новотошківського.