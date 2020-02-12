Випуск новин за 21:00: Збитки від агресії Кремля. Нова ділянка розведення на Донбасі

Випуск новин за 12 лютого станом на 21:00 – нардепи хочуть створити Нацагентство з питань подолання наслідків збройної агресії Росії. Воно прораховуватиме всі збитки і шкоду, якої зазнала Україна від агресії Кремля. У Мінську узгодили нову ділянку розведення військ. Українська сторона та представники бойовиків домовились, що війська відійдуть в районі селища Гнутове на Приазов'ї.

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