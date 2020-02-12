Выпуск новостей за 21:00: Убытки от агрессии Кремля. Новый участок разведения на Донбассе

Выпуск новостей за 12 февраля по состоянию на 21:00 – нардепы хотят создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России. Оно будет просчитывать все убытки и ущерб, который понесла Украина от агрессии Кремля. Украинская сторона и представители боевиков договорились, что войска отойдут в районе поселка Гнутово на Приазовье.

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