22:16
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, сегодня
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Выпуск новостей за 21:00: Убытки от агрессии Кремля. Новый участок разведения на Донбассе

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 12 февраля по состоянию на 21:00 – нардепы хотят создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России. Оно будет просчитывать все убытки и ущерб, который понесла Украина от агрессии Кремля. Украинская сторона и представители боевиков договорились, что войска отойдут в районе поселка Гнутово на Приазовье.

      Также в выпуске:

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вызвал массу обсуждений заявлением о возобновлении поставок воды в Крым в обмен на возвращение Донбасса.

      Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак впервые встретился с журналистами. И сразу намекнул, что не будет повторять ошибок предшественника.

      Суммы в платежках за коммунальные услуги в феврале будут наименьшими за всю зиму. Заверил сегодня украинцев премьер Алексей Гончарук.

      За сутки в зоне ООС насчитали два обстрела. Противник вел огонь по украинским позициям вблизи Орехово и Новотошковского.

      Инфодемия коронавируса: кто и почему врет о китайском штамме
      сегодня
      987
      Теги: Новости России Разведение войск Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:01 Главные новости 12 февраля: первый брифинг Ермака и статус УБД добровольцам
      Анастасія Зазуляк 36
      сегодня , 22:00 Необъявленная война двух Андреев, или Почему возник конфликт между Богданом и Ермаком
      Юрій Бутусов 530
      11 февраля , 14:00 Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес
      Тетяна Панасюк 723
      10 февраля , 14:00 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      322
      сегодня , 21:20 10 вопросов о маленьких странах Европы
      26
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук