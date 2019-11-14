Випуск новин за 21:00: Зустріч помічника президента та лобіста. Ескалація Ізраїлю та Палестини

У випуску новин за 14 листопада станом на 21:00 – помічник президента Андрій Єрмак зустрівся з американським лобістом Брайаном Ланза. Той відомий тим, що допомагав зняти американські санкції з російського олігарха Олега Дерипаски. Протистояння Ізраїлю та Палестини триває вже другу добу. Ісламісти обстрілюють ракетами територію Ізраїлю. Той завдає ударів у відповідь авіацією та артилерією.

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