Випуск новин за 21:00: Звіт Князєва Зеленському. Вибори в Коростені
У випуску новин за 23 липня станом на 21:00 – глава Нацполіції відзвітував перед Президентом та журналістами після трьох років слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Гостросюжетні вибори в Коростені. На скандальному 64 окрузі на Житомирщині переміг самовисуванець Володимир Арешонков.
Також у випуску:
На одній із виборчих дільниць Закарпаття скасували голоси за мажоритарників.
Як мокрі печатки везуть у ЦВК.
Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді.
Джерело: 24 канал
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