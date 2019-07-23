Випуск новин за 21:00: Звіт Князєва Зеленському. Вибори в Коростені

У випуску новин за 23 липня станом на 21:00 – глава Нацполіції відзвітував перед Президентом та журналістами після трьох років слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Гостросюжетні вибори в Коростені. На скандальному 64 окрузі на Житомирщині переміг самовисуванець Володимир Арешонков.

Також у випуску: На одній із виборчих дільниць Закарпаття скасували голоси за мажоритарників. Як мокрі печатки везуть у ЦВК. Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді.

Джерело: 24 канал