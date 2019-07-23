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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 21:00: Звіт Князєва Зеленському. Вибори в Коростені

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 липня станом на 21:00 – глава Нацполіції відзвітував перед Президентом та журналістами після трьох років слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Гостросюжетні вибори в Коростені. На скандальному 64 окрузі на Житомирщині переміг самовисуванець Володимир Арешонков.

      Також у випуску:

      На одній із виборчих дільниць Закарпаття скасували голоси за мажоритарників.

      Як мокрі печатки везуть у ЦВК.

      Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді.

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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Сергій Князєв
      Джерело: 24 канал
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