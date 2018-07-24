Випуск новин за 22:00: ДТП у Черкасах. Суд над Зайцевою

У випуску новин за 24 липня станом на 22:00 – у Черкасах в аварії загинула жінка з дитиною. Вони переходили через дорогу, коли BMW на шаленій швидкості в’їхало в автівку, яка пропускала пішоходів. У Харкові відбулося чергове засідання у справі резонансної аварії, у якій загинули 6 людей, для Олени Зайцевої попросили домашній арешт замість СІЗО.

Також у випуску: Дональд Трамп змінив позицію і вважає, що Росія втручалася у вибори в США. Брудні руки кухарів стали причиною захворювання дітей у таборі "Орлятко". На Одещині ціла родина отруїлася грибами, вагітна жінка та її син померли.