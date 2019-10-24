23:56
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін допомагає Африці. Росія без зеків
      Вєсті Кремля
      21:22, сьогодні
      Вєсті.UA: Депутатський обмін з РФ. Хто стежить за "слугами народу"
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Напад на активістку у Запоріжжі. 75-річчя ООН

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 24 жовтня станом на 22:00 – у Запоріжжі напали на активістку. Невідомий ударив дівчину ножем в серце. Анжеліка Бєлова – очолює громадську організацію "Запорізький ромський центр Лачо Дром". У Нью-Йорку відзначають чергову річницю заснування ООН. У 1945 році серед підписантів Хартії про її заснування була й Україна.

      Також у випуску:

      На фронті російські найманці 13 разів обстріляли позиції наших армійців. Один наш військовий поранений.

      Трирічного малюка, який ходив залізничною колією, на Прикарпатті помітив перехожий. Він одразу викликав поліцію. Правоохоронці з'ясували, що сім'я дитини мешкає неподалік.

      В Україні зафіксували спалах дифтерії вперше за 10 років. П'ятнадцятеро студентів Ужгородського університету потрапили до лікарні з таким діагнозом.

      Скандальна колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа має отримати компенсацію від України. Таким було рішення європейського суду з прав людини.

      Львів хоче приймати зимову Олімпіаду-2030. Про це сьогодні заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

      blog_ava
      Радником Гончарука може стати російський ексчиновник, – ЗМІ
      сьогодні
      3563
      Теги: Новини України Випуск новин Активісти ООН
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      сьогодні , 23:52 "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", пропустивши гол на 85-й секунді матчу: відео
      Ігор Саджениця 27
      Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні: результати
      сьогодні , 22:34 Нардепи пройшли перевірку на детекторі брехні: результати
      Ірина Юрковська 1351
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      528
      Мають право працювати, або Домашні справи не є нав'язаним тягарем жінки, – Супрун
      сьогодні , 22:00 Мають право працювати, або Домашні справи не є нав'язаним тягарем жінки, – Супрун
      Блог Соцмережі 205
      "Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відео
      сьогодні , 21:47 "Олександрія" зупинила "Сент-Етьєн" у Франції, набравши чергові очки у Лізі Європи: відео
      Михайло Гема 739
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук