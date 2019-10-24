Підсумковий випуск новин за 22:00: Напад на активістку у Запоріжжі. 75-річчя ООН

У підсумковому випуску новин за 24 жовтня станом на 22:00 – у Запоріжжі напали на активістку. Невідомий ударив дівчину ножем в серце. Анжеліка Бєлова – очолює громадську організацію "Запорізький ромський центр Лачо Дром". У Нью-Йорку відзначають чергову річницю заснування ООН. У 1945 році серед підписантів Хартії про її заснування була й Україна.

Також у випуску: На фронті російські найманці 13 разів обстріляли позиції наших армійців. Один наш військовий поранений. Трирічного малюка, який ходив залізничною колією, на Прикарпатті помітив перехожий. Він одразу викликав поліцію. Правоохоронці з'ясували, що сім'я дитини мешкає неподалік. В Україні зафіксували спалах дифтерії вперше за 10 років. П'ятнадцятеро студентів Ужгородського університету потрапили до лікарні з таким діагнозом. Скандальна колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа має отримати компенсацію від України. Таким було рішення європейського суду з прав людини. Львів хоче приймати зимову Олімпіаду-2030. Про це сьогодні заявив міський голова Львова Андрій Садовий.