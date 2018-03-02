Випуск новин за 22:00: Нові морози в Україні. Продовження санкцій для Росії
Випуск новин 22:58, 2 березня 237 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 березня станом на 22:00 – синоптики попереджають, що на зміну двом циклонам на Україну суне третій: сніжитиме менше, а от морозитиме ще більше. І Санкції США проти Росії - через її агресію в Україні - діятимуть ще рік. Американський президент розпорядився продовжити дію трьох пакетів обмежувальних заходів, які запровадила ще 4 роки тому адміністрація Барака Обами.
Також у випуску:
Віктор Янукович провів прес-конференцію у Москві.
У пік морозів українців просять прикрутити батареї, адже Росія влаштувала чергову газову блокаду.
І зі США до України днями привезли Tesla Model 3. Вона єдина на сьогоднішній день не лише у нас, а й у Європі.
Джерело: 24 Канал
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