Випуск новин за 22:00: Нові морози в Україні. Продовження санкцій для Росії

У випуску новин за 2 березня станом на 22:00 – синоптики попереджають, що на зміну двом циклонам на Україну суне третій: сніжитиме менше, а от морозитиме ще більше. І Санкції США проти Росії - через її агресію в Україні - діятимуть ще рік. Американський президент розпорядився продовжити дію трьох пакетів обмежувальних заходів, які запровадила ще 4 роки тому адміністрація Барака Обами.

Також у випуску: Віктор Янукович провів прес-конференцію у Москві. У пік морозів українців просять прикрутити батареї, адже Росія влаштувала чергову газову блокаду. І зі США до України днями привезли Tesla Model 3. Вона єдина на сьогоднішній день не лише у нас, а й у Європі.