Випуск новин за 22:00: Отруєння алкоголем у Борисполі. Корупція у футболі

У випуску новин за 22 травня станом на 22:00 – у Борисполі шестеро людей загинули від отруєння метиловим спиртом. Як тренери, арбітри і навіть президенти футбольних клубів нагрівали руки на договірних матчах.

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