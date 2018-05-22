Випуск новин за 22:00: Отруєння алкоголем у Борисполі. Корупція у футболі
У випуску новин за 22 травня станом на 22:00 – у Борисполі шестеро людей загинули від отруєння метиловим спиртом. Як тренери, арбітри і навіть президенти футбольних клубів нагрівали руки на договірних матчах.
Також у випуску:
У Києві та інших містах України відбулась акція на підтримку політв‘язнів у Росії – режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка.
Чергове масове отруєння дітей у школі зафіксували у Харкові.
В Україні стартувало Зовнішнє незалежне оцінювання. Сьогодні учні склали тест з математики.
Джерело: 24 Канал
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