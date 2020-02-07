Випуск новин за 22:00: Загибель депутата держдуми РФ. Нові дані щодо коронавірусу

У випуску новин за 7 лютого станом на 22:00 – у Росії розбився гелікоптер із одним з найбагатших депутатів держдуми на борту. Айран Хайрулін летів на власному вертольоті разом із помічником. Вчені встановили, що одним із проміжних носіїв смертельної інфекції може бути екзотична тварина панголін. ДНК коронавірусу, який виділили в тварини, на 99% схожий із геномом коронавірусу у хворих людей.

Також у випуску: Будапешт хоче, щоб Україна змінила мовні норми закону про середню освіту. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Консула України в Молдові відсторонили від роботи через скандал. Його звинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчини. В столичному аеропорті "Жуляни" росіянка влаштувала істерику прикордонникам, бо ті не пустили її в Україну. Їй відмовили у в'їзді на найближчі три роки, адже нещодавно росіянка побувала в анексованому Криму.