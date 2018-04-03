Випуск новин за 22:00: Зарплати та пенсії під вибори. "Мрія" в небі
У випуску новин за 3 квітня станом на 22:00 – журналісти дослідили, що обіцяють українські політики людям, а що в їхніх силах, насправді. Гордість України АН-225 "Мрія" знову розправив крила: прямує до Німеччини.
Також у випуску:
Холодницького підозрюють у впливі на прокурора.
У справі Манафорта затримали першого підозрюваного.
Картини із СІЗО від незаконно ув'язненого в Росії Романа Сущенка.
Джерело: 24 Канал
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