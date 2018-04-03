Выпуск новостей за 22:00: Зарплаты и пенсии под выборы. "Мрия" в небе
В выпуске новостей за 3 апреля состоянию на 22:00 – журналисты выяснили, что обещают украинские политики людям, а что в их силах, на самом деле. Гордость Украины АН-225 "Мрия" вновь расправил крылья: направляется в Германию.
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Холодницкого подозревают в воздействии на прокурора.
По делу Манафорта задержали первого подозреваемого.
Картины из СИЗО от незаконно удерживаемого в России Романа Сущенко.
Источник: 24 Канал
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