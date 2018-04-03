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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Выпуск новостей за 22:00: Зарплаты и пенсии под выборы. "Мрия" в небе

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 апреля состоянию на 22:00 – журналисты выяснили, что обещают украинские политики людям, а что в их силах, на самом деле. Гордость Украины АН-225 "Мрия" вновь расправил крылья: направляется в Германию.

Также в выпуске:

Холодницкого подозревают в воздействии на прокурора.

По делу Манафорта задержали первого подозреваемого.

Картины из СИЗО от незаконно удерживаемого в России Романа Сущенко.

Теги: авиация Минимальная зарплата Пенсіонери Выпуск новостей Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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