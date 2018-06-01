Випуск новин за 22:00: Збиття дитини на переході. Всесвітня акція на підтримку Сенцова

У випуску новин за 1 червня станом на 22:00 – напередодні ввечері авто збило підлітка на велосипеді, люди одразу вийшли на стихійний мітинг, аби водій не втік. З'ясувалося, що він керував автомобілем, який був у складі офіційного кортежу. "Постав "червону картку" Путіну!" – під таким гаслом тривають всесвітні акції на підтримку режисера Олега Сенцова та інших українських бранців Кремля.

Також у випуску: Львів отримав гроші на вирішення сміттєвих питань. Стало відомо, хто замовив убивство Бабченка. Українці хочуть, щоб суддів до Антикорпційного суду обирали міжнародні експерти, – дослідження.