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укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 22:00: Збиття дитини на переході. Всесвітня акція на підтримку Сенцова

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 червня станом на 22:00 – напередодні ввечері авто збило підлітка на велосипеді, люди одразу вийшли на стихійний мітинг, аби водій не втік. З'ясувалося, що він керував автомобілем, який був у складі офіційного кортежу. "Постав "червону картку" Путіну!" – під таким гаслом тривають всесвітні акції на підтримку режисера Олега Сенцова та інших українських бранців Кремля.

Також у випуску:

Львів отримав гроші на вирішення сміттєвих питань.

Стало відомо, хто замовив убивство Бабченка.

Українці хочуть, щоб суддів до Антикорпційного суду обирали міжнародні експерти, – дослідження.

 

Теги: Олег Сенцов Українці в полоні РФ Випуск новин ДТП з кортежем у Києві
Джерело: 24 Канал
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