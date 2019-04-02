Випуск новин за 8:00: Загострення на фронті. Саміт щодо загроз з боку РФ

У випуску новин за 2 квітня станом на 8:00 – загострення на передовій: троє військових поранені, бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, застосовували і заборонене Мінськими угодами озброєння. Це – найгарячіший день на фронті за останній тиждень. Голови МЗС країн НАТО обговорять загрози з боку Росії, розпочнуть завтра у Вашингтоні, саміт триватиме два дні.

Також у випуску: Один із потерпілих від вибухів у Кропивницькому помер у лікарні. Сьогодні Лефортовський районний суд Москви розгляне апеляцію українських моряків Андрія Артеменка й Андрія Ейдера на відмову долучити до матеріалів слідства резолюцію ПАРЄ. Західний світ схвалює вибори в Україні і відсутність на них жорстких маніпуляцій, зокрема, про це заявили представники країн "Великої сімки".

Джерело: 24 канал