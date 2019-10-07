Випуск новин за 9:00: Аварія на автоперегонах у Черкасах. Ситуація на фронті

У випуску новин за 7 жовтня станом на 9:00 – під час автоперегонів у Черкасах один із учасників не впорався із керуванням та в'їхав у глядачів. За життя одного з потерпілих борються медики, він у важкому стані в реанімації. На Донбасі знову втрати: в районі Красногорівки, що під Донецьком, загинув боєць. Ще один український захисник отримав поранення.

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