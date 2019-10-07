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      Випуск новин за 9:00: Аварія на автоперегонах у Черкасах. Ситуація на фронті

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 жовтня станом на 9:00 – під час автоперегонів у Черкасах один із учасників не впорався із керуванням та в'їхав у глядачів. За життя одного з потерпілих борються медики, він у важкому стані в реанімації. На Донбасі знову втрати: в районі Красногорівки, що під Донецьком, загинув боєць. Ще один український захисник отримав поранення.

      Також у випуску: 

      На пивному фестивалі у Німеччині встановили новий рекорд – найбільша кількість п'яних відвідувачів на електросамокатах. 

      На Чернігівщині одразу два святкових застілля закінчилися харчовими отруєннями: 88 людей госпіталізовані, серед них – 22 дітей.

      За прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип в Україні перехворіють майже шість мільйонів українців.

      Внаслідок антиурядових демонстрацій в Ірані загинули понад 100 осіб, ще понад шість тисяч постраждали.

      blog_ava
      В Австралії виявили упаковки фруктів з голками всередині
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини Черкас Аварії та ДТП Новини України
      Джерело: 24 канал
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