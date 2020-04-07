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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Борис Джонсон в реанімації. Обмеження на кордоні

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 квітня станом на 9:00 – британський прем'єр Борис Джонсон із коронавірусом потрапив до реанімації через те, що симптоми вірусу у нього не зникають понад 10 днів. Від сьогодні кордон України можна буде перетнути лише на авто і тільки в 19 пунктах пропуску. Щонайменше до 24 квітня 2020 року пішохідне сполучення повністю припинять.

      Також у випуску:

      У Білорусі син померлої від коронавірусу жінки написав заяву на Олександра Лукашенка.

      У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків у Польщі.

      Аби запобігти поширенню коронавірусу в Кропивницькому встановили посилений контроль на в'їзді до міста. Там запрацювали 6 КПП. 

      Теги: Випуск новин Держприкордонслужба Борис Джонсон
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