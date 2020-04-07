Випуск новин за 9:00: Борис Джонсон в реанімації. Обмеження на кордоні

У випуску новин за 7 квітня станом на 9:00 – британський прем'єр Борис Джонсон із коронавірусом потрапив до реанімації через те, що симптоми вірусу у нього не зникають понад 10 днів. Від сьогодні кордон України можна буде перетнути лише на авто і тільки в 19 пунктах пропуску. Щонайменше до 24 квітня 2020 року пішохідне сполучення повністю припинять.

Також у випуску: У Білорусі син померлої від коронавірусу жінки написав заяву на Олександра Лукашенка. У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків у Польщі. Аби запобігти поширенню коронавірусу в Кропивницькому встановили посилений контроль на в'їзді до міста. Там запрацювали 6 КПП.