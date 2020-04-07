Випуск новин за 9:00: Борис Джонсон в реанімації. Обмеження на кордоні
У випуску новин за 7 квітня станом на 9:00 – британський прем'єр Борис Джонсон із коронавірусом потрапив до реанімації через те, що симптоми вірусу у нього не зникають понад 10 днів. Від сьогодні кордон України можна буде перетнути лише на авто і тільки в 19 пунктах пропуску. Щонайменше до 24 квітня 2020 року пішохідне сполучення повністю припинять.
Також у випуску:
У Білорусі син померлої від коронавірусу жінки написав заяву на Олександра Лукашенка.
У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який повернувся із заробітків у Польщі.
Аби запобігти поширенню коронавірусу в Кропивницькому встановили посилений контроль на в'їзді до міста. Там запрацювали 6 КПП.
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