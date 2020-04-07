Выпуск новостей на 9: 00: Борис Джонсон в реанимации. Ограничения на границе
В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 9:00 – британский премьер Борис Джонсон с коронавирусом попал в реанимацию из-за того, что симптомы вируса у него не исчезают более 10 дней. С сегодняшнего дня границу можно будет пересечь только на авто и только в 19 пунктах пропуска. Как минимум до 24 апреля 2020 года пешеходное сообщение полностью прекратят.
Также в выпуске:
В Беларуси сын умершей от коронавируса женщины написал заявление на Александра Лукашенко.
В Тернополе жена не пустила домой мужа, который вернулся с заработков из Польши.
Чтобы предотвратить распространение коронавируса в Кропивницком установили усиленный контроль на въезде в город. Там заработали 6 КПП.
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