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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей на 9: 00: Борис Джонсон в реанимации. Ограничения на границе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 9:00 – британский премьер Борис Джонсон с коронавирусом попал в реанимацию из-за того, что симптомы вируса у него не исчезают более 10 дней. С сегодняшнего дня границу можно будет пересечь только на авто и только в 19 пунктах пропуска. Как минимум до 24 апреля 2020 года пешеходное сообщение полностью прекратят.

      Также в выпуске:

      В Беларуси сын умершей от коронавируса женщины написал заявление на Александра Лукашенко.

      В Тернополе жена не пустила домой мужа, который вернулся с заработков из Польши.

      Чтобы предотвратить распространение коронавируса в Кропивницком установили усиленный контроль на въезде в город. Там заработали 6 КПП.

      Теги: Госпогранслужба Борис Джонсон Выпуск новостей
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