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      Випуск новин за 9:00: Бойовики поранили мирного жителя. Філарет на "Росія 24"

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 липня станом на 9:00 – від підступних обстрілів російських найманців постраждали мирні жителі. Внаслідок розриву міни поранення отримав 78-річний чоловік. Філарет поговорив з російськими пропагандистами та дав інтерв'ю каналу "Росія 24". Вже у традиційній риториці, розкритикував Томос та Православну церкву України.

      Також у випуску:

      За минулу добу проросійські бойовики 16 разів відкривали вогонь у бік українського війська. Внаслідок цього один наш захисник загинув, ще двоє поранені.

      Ведучий грузинського телеканалу "Руставі 2" з лайкою звернувся до російського президента Володимира Путіна. Так Георгій Габунія розпочав свою авторську програму "Постскріптум".

      Україна збирається купити зброю у США. Київ вперше звернувся до Вашингтона з таким офіційним запитом. Про це повідомив тимчасовий повірений США у справах в Україні Вільям Тейлор.

      У Києві стартує саміт Україна – ЄС. Його проводитимуть вже у 21 раз. На зустріч з Володимиром Зеленським з Брюсселя прилетіли глава Ради ЄС Дональд Туск і очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

      blog_ava
      NewsOne оприлюднив заяву щодо скандального телемосту з російськими пропагандистами
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія Війна Філарет
      Джерело: 24 канал
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