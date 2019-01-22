Випуск новин за 9:00: День Соборності України. Захоплення в полон бійця ЗСУ
У випуску новин за 22 січня станом на 9:00 – сьогодні українці відзначають День Соборності, по всій Україні люди візьмуться за руки на знак символічного об'єднання Заходу та Сходу. На Донбасі проросійські бойовики захопили в полон українського військового.
Також у випуску:
Біля Керченської протоки загорілись два кораблі: щонайменше 14 загиблих, ще 5 зниклих безвісти.
Україна, Євросоюз та Росія обговорили транзит російського газу через Україну.
Ціллю проросійських бойовиків на Донбасі часто стають мирні квартали.
Джерело: 24 канал
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