Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Порошенко та Зеленський здали аналізи
У випуску новин за 5 березня станом на 9:00 – минулої доби бойовики 10 разів били по наших позиціях, один військовий зазнав поранення. Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів.
Також у випуску:
Петро Порошенко записав ще одне звернення до Володимира Зеленського.
Скільки українців вважають, що кандидати в президенти мають брати участь у дебатах.
Президент України погодив річну націонанальну програму Україна-НАТО.
Джерело: 24 канал
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