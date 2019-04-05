Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Порошенко и Зеленский сдали анализы

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки боевики 10 раз били по нашим позициям, один военный получил ранение. Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков перед проведением дебатов.

Также в выпуске: Петр Порошенко записал еще одно обращение к Владимиру Зеленскому. Сколько украинцев считают, что кандидаты в президенты должны принимать участие в дебатах. Президент Украины согласовал летнюю национанальную программу Украина-НАТО.

Источник: 24 канал