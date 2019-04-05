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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 9:00: Сутки на фронте. Порошенко и Зеленский сдали анализы

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки боевики 10 раз били по нашим позициям, один военный получил ранение. Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков перед проведением дебатов.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко записал еще одно обращение к Владимиру Зеленскому.

      Сколько украинцев считают, что кандидаты в президенты должны принимать участие в дебатах.

      Президент Украины согласовал летнюю национанальную программу Украина-НАТО.

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      Теги: Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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