Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ

У випуску новин за 27 грудня станом на 9:00 – проросійські бойовики на Сході України вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Консули відвідають поранених українських моряків після Різдва. За словами омбудсвумен Людмили Денісової, Україна досі не отримала офіційної інформації про поранення та лікування військовополонених.

Також у випуску: У військові частині ЗСУ розірвався котел, один військовий травмований. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 6,4% за минулий тиждень. Український "Тягнизуб" Олег Скавиш потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Вагітна Меган Маркл натякнула, коли народить первістка.