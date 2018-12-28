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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 грудня станом на 9:00 – проросійські бойовики на Сході України вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Консули відвідають поранених українських моряків після Різдва. За словами омбудсвумен Людмили Денісової, Україна досі не отримала офіційної інформації про поранення та лікування військовополонених.

      Також у випуску:

      У військові частині ЗСУ розірвався котел, один військовий травмований.

      Рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 6,4% за минулий тиждень.

      Український "Тягнизуб" Олег Скавиш потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

      Вагітна Меган Маркл натякнула, коли народить первістка.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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