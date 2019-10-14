Випуск новин за 9:00: ДТП зі швидкою у Києві. Ситуація на фронті

У випуску новин за 14 жовтня станом на 9:00 – у Києві внаслідок автомобільної аварії за участі "швидкої", на місці загинув водій, пізніше стало відомо про смерть фельдшера "швидкої". Ще 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості. 21 раз бойовики обстріляли позиції наших захисників за минулу добу.

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