Випуск новин за 9:00: Екстрене засідання через газ. Різдво у Вифлеємі
У випуску новин за 25 грудня станом на 9:00 – Кабмін провів екстрене засідання через газові переговори з Росією. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграмі. Зазначив, що формат зустрічі – повністю закритий, виключно для службового користування. Тисячі християн з усього світу з'їхались до Вифлеєму. Там вони вони зустріли традиційну урочисту процесію з Єрусалиму.
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