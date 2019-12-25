Випуск новин за 9:00: Екстрене засідання через газ. Різдво у Вифлеємі

У випуску новин за 25 грудня станом на 9:00 – Кабмін провів екстрене засідання через газові переговори з Росією. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Телеграмі. Зазначив, що формат зустрічі – повністю закритий, виключно для службового користування. Тисячі християн з усього світу з'їхались до Вифлеєму. Там вони вони зустріли традиційну урочисту процесію з Єрусалиму.

Також у випуску: Один військовий отримав поранення після нічних обстрілів російських найманців. Будівництво "Північного Потоку-2" може затягнутися. Виготовлення БТР-4 відновлено.