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      Выпуск новостей на 9: 00: экстренное заседание из-за газа. Рождество в Вифлееме

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 9:00 – Кабмин провел экстренное заседание из-за газовых переговоров с Россией. Об этом сообщил Алексей Гончаренко, в своем темлеграм-канале. Отметил, что формат встречи – полностью закрыт, исключительно для служебного пользования. Тысячи христиан со всего мира съехались в Вифлеем. Там они встретили традиционную торжественную процессию из Иерусалима.

      Также в выпуске:

      Один военный получил ранения после ночных обстрелов российских наемников.

      Строительство "Северного Потока-2" может затянуться.

      Изготовление БТР-4 восстановлено.

       

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      Теги: Рождество Газовый контракт Газ Выпуск новостей
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