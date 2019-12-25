Выпуск новостей на 9: 00: экстренное заседание из-за газа. Рождество в Вифлееме
В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 9:00 – Кабмин провел экстренное заседание из-за газовых переговоров с Россией. Об этом сообщил Алексей Гончаренко, в своем темлеграм-канале. Отметил, что формат встречи – полностью закрыт, исключительно для служебного пользования. Тысячи христиан со всего мира съехались в Вифлеем. Там они встретили традиционную торжественную процессию из Иерусалима.
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