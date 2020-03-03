Випуск новин за 9:00: Евакуація людей з лайнера у Японії. Доба на фронті

У випуску новин за 3 березня станом на 9:00 – всі пасажири та члени екіпажу залишили круїзний лайнер Diamond Princess, що перебуває біля берегів Японії, і де від коронавірусу загинуло семеро людей. Бойовики все частіше застосовують важке озброєння на передовій. Напередодні з артилерії калібру 152 міліметри та мінометів гатили по околицях Красногорівки.

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