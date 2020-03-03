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      КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
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      Випуск новин за 9:00: Евакуація людей з лайнера у Японії. Доба на фронті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 3 березня станом на 9:00 – всі пасажири та члени екіпажу залишили круїзний лайнер Diamond Princess, що перебуває біля берегів Японії, і де від коронавірусу загинуло семеро людей. Бойовики все частіше застосовують важке озброєння на передовій. Напередодні з артилерії калібру 152 міліметри та мінометів гатили по околицях Красногорівки.

      Також у випуску:

      Військове протистояння у Сирії триває. Армія режиму Башара Асада за підтримки Росії пішла у наступ на сході провінції Ідліб.

      В Україну тимчасово заборонили ввозити домашніх тварин з Китаю. Про це повідомили у Держслужбі з питань безпеки харчових продуктів.

      У Тернополі чоловік образився на службу швидкої допомоги, яка відмовилася їхати на виклик. Тому подзвонив до медиків ще раз і заявив, що у його друга, ймовірно, коронавірус, бо той контактував із китайцями.

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      Теги: Японія Війна на Донбасі Випуск новин
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