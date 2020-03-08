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      Випуск новин за 9:00: Коронавірус у Раді. В Італії закрили 14 провінцій

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 березня станом на 9:00 – коронавірсу в Верховній Раді немає. Народний депутат Олег Волошин заявив, що результати його перевірки на Covid-19 – негативні. В Італії, де й надалі найбільший спалах вірусу в Європі, вирішили ізолювати 14 провінцій.

      Також у випуску:

      Коронавірус продовжує освоювати нові країни. Перший випадок зараження зафіксували у Болгарії, Молдові, Парагваї та Мальдівах.

      Суд у справі збитого літака МН-17 триватиме 5 років.

      У Харкові пройшли навчання для лікарів, як діяти в разі спалаху коронавірусу. 

      Зі святом 8 березня: що побажати дружині, мамі, сестрі і бабусі
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      Теги: Олег Волошин Випуск новин
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