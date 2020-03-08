Випуск новин за 9:00: Коронавірус у Раді. В Італії закрили 14 провінцій

У випуску новин за 8 березня станом на 9:00 – коронавірсу в Верховній Раді немає. Народний депутат Олег Волошин заявив, що результати його перевірки на Covid-19 – негативні. В Італії, де й надалі найбільший спалах вірусу в Європі, вирішили ізолювати 14 провінцій.

Також у випуску: Коронавірус продовжує освоювати нові країни. Перший випадок зараження зафіксували у Болгарії, Молдові, Парагваї та Мальдівах. Суд у справі збитого літака МН-17 триватиме 5 років. У Харкові пройшли навчання для лікарів, як діяти в разі спалаху коронавірусу.