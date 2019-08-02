Випуск новин за 9:00: Лобі Зеленського у США. Арешт кримських татар

У випуску новин за 2 серпня станом на 9:00 – майже 70 тисяч доларів за лобі у США. Таку суму виклала команда Зеленського за просування інтересів тоді ще кандидата на посаду президента України у США. Київський районний суд Сімферополя, залишив за гратами ще на 2 місяці затриманих на початку червня Руслана Месутова, Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова та Ленура Халілова за справу "Хізб ут-Тахрір"

Також у випуску:

Жінкам в Саудівській Аравії нарешті дозволили подорожувати без дозволу і без супроводу чоловіків. Це вперше в історії.

Андрій Богдан ймовірно написав заяву на звільнення з посади голови Офісу Президента. Проте у Зеленського це називають чутками.