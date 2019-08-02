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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Лобі Зеленського у США. Арешт кримських татар

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 серпня станом на 9:00 – майже 70 тисяч доларів за лобі у США. Таку суму виклала команда Зеленського за просування інтересів тоді ще кандидата на посаду президента України у США. Київський районний суд Сімферополя, залишив за гратами ще на 2 місяці затриманих на початку червня Руслана Месутова, Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова та Ленура Халілова за справу "Хізб ут-Тахрір"

      Також у випуску:

      Жінкам в Саудівській Аравії нарешті дозволили подорожувати без дозволу і без супроводу чоловіків. Це вперше в історії.

      Андрій Богдан ймовірно написав заяву на звільнення з посади голови Офісу Президента. Проте у Зеленського це називають чутками.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини США Володимир Зеленський Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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