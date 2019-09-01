Випуск новин за 9:00: Ломаченко – чемпіон світу. Роковини початку Другої світової війни

У випуску новин за 1 вересня станом на 9:00 – боксер Василь Ломаченко здобув черговий пояс чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі. Це вже 14 перемога українця на професійному ринзі. У польському Велюні на кордоні з Німеччиною почали відзначати 80 роковини початку Другої світової війни. Президент України Володимир Зеленський теж приєднається до відзначення цієї трагічної дати.

Також у випуску: Проросійські бойовики впродовж 31 серпня встановили антирекорд на Донбасі: там зафіксували аж 20 обстрілів. Половина Лисичанська, що на Луганщині, залишилася без водопостачання через пожежу на водоканалі. Пожежа в дитячому таборі на Івано-Франківщині забрала життя підлітка. Як подолати дефіцит вчителів у школах: що пропонує Міносвіти.

Джерело: 24 канал