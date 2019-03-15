Випуск новин за 9:00: Масове отруєння школярів у Дніпрі. Лікування військових на передовій
У випуску новин за 15 березня станом на 9:00 – у Дніпрі через масове отруєння у школі пів тисячі не прийшли на навчання. А ще 13 школярів перебувають у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення санітарних норм. За чотири роки професійні лікарі з різних куточків України вилікували зуби понад 30 тисячам військовим на передовій.
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Джерело: 24 канал
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