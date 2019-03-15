Випуск новин за 9:00: Масове отруєння школярів у Дніпрі. Лікування військових на передовій

У випуску новин за 15 березня станом на 9:00 – у Дніпрі через масове отруєння у школі пів тисячі не прийшли на навчання. А ще 13 школярів перебувають у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення санітарних норм. За чотири роки професійні лікарі з різних куточків України вилікували зуби понад 30 тисячам військовим на передовій.

Також у випуску: У Борисполі пограбували ювелірну крамницю. Луценко заявив, що Ігорю Гладковському можуть вручити підозру. Минулої доби російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. У Новій Зеландії терористи розстріляли людей у двох мечетях. Німеччина повернула Україні історичну грамоту 1708 року.