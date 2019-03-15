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      Випуск новин за 9:00: Масове отруєння школярів у Дніпрі. Лікування військових на передовій

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 березня станом на 9:00 – у Дніпрі через масове отруєння у школі пів тисячі не прийшли на навчання. А ще 13 школярів перебувають у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення санітарних норм. За чотири роки професійні лікарі з різних куточків України вилікували зуби понад 30 тисячам військовим на передовій.

      Також у випуску:

      У Борисполі пограбували ювелірну крамницю.

      Луценко заявив, що Ігорю Гладковському можуть вручити підозру.

      Минулої доби російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. 

      У Новій Зеландії терористи розстріляли людей у двох мечетях.

      Німеччина повернула Україні історичну грамоту 1708 року.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Війна Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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