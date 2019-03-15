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      Выпуск новостей за 9:00: Массовое отравление школьников в Днепре. Лечение военных на передовой

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 9:00 – в Днепре из-за массового отравления в школе полтысячи не пришли на учебу. А еще 13 школьников находятся в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение санитарных норм". За четыре года профессиональные врачи из разных уголков Украины вылечили зубы более 30 тысячам военным на передовой.

      Также в выпуске:

      В Борисполе ограбили ювелирный магазин.

      Луценко заявил, что Игорю Гладковскому могут вручить подозрение.

      За прошедшие сутки российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

      В Новой Зеландии террористы расстреляли людей в двух мечетях.

      Германия вернула Украине историческую грамоту 1708 года.

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Война Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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