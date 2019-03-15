Выпуск новостей за 9:00: Массовое отравление школьников в Днепре. Лечение военных на передовой

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 9:00 – в Днепре из-за массового отравления в школе полтысячи не пришли на учебу. А еще 13 школьников находятся в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение санитарных норм". За четыре года профессиональные врачи из разных уголков Украины вылечили зубы более 30 тысячам военным на передовой.

Также в выпуске: В Борисполе ограбили ювелирный магазин. Луценко заявил, что Игорю Гладковскому могут вручить подозрение. За прошедшие сутки российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. В Новой Зеландии террористы расстреляли людей в двух мечетях. Германия вернула Украине историческую грамоту 1708 года.