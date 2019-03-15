Выпуск новостей за 9:00: Массовое отравление школьников в Днепре. Лечение военных на передовой
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 9:00 – в Днепре из-за массового отравления в школе полтысячи не пришли на учебу. А еще 13 школьников находятся в больнице. Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение санитарных норм". За четыре года профессиональные врачи из разных уголков Украины вылечили зубы более 30 тысячам военным на передовой.
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Источник: 24 канал
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