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      Випуск новин за 9:00: Масові протести у Франції. День Збройних сил України

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом на 9:00 – на вулицях Франції майже 800 тисяч протестувальників. Люди виступають проти пенсійної реформи Макрона, яка передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років, а також позбавлення пенсійних привілеїв для деяких професій. День Збройних сил сьогодні відзначають в Україні. Українським військам сьогодні виповнюється 28 років.

      Також у випуску:

      У Миколаєві на одній із автозаправок машини, які працюють на бензині, заправили дизелем і навпаки.

      Кількість загиблих під час вибуху будинку в Польщі збільшилася.

      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський зустрівся з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

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      Теги: Збройні сили України Випуск новин Новини Франції
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