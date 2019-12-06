Випуск новин за 9:00: Масові протести у Франції. День Збройних сил України
У випуску новин за 6 грудня станом на 9:00 – на вулицях Франції майже 800 тисяч протестувальників. Люди виступають проти пенсійної реформи Макрона, яка передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років, а також позбавлення пенсійних привілеїв для деяких професій. День Збройних сил сьогодні відзначають в Україні. Українським військам сьогодні виповнюється 28 років.
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