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      Випуск новин за 9:00: Масштабна пожежа у гуртожитку. Потужні лісові пожежі в Австралії

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 грудня станом на 9:00 – масштабна пожежа спалахнула вночі у столиці. Горів дев'ятиповерховий гуртожиток Національного авіаційного університету. В Австралії вирують лісові пожежі. Стихія накрила країну ще у вересні, а натепер вогонь охопив вже три штати.

      Також у випуску:

      У Хуторі вільному, що на Луганщині, ворог розтрощив будинок місцевої жительки у день її народження. Міна прилетіла в оселю напередодні о п'ятій ранку.

      Страшна пожежа на Луганщині. Там приблиз но о дев'ятій вечора полум'я охопило Старобільський обласний психоневрологічний інтернат.

      У Сполучених Штатах одночасно зіштовхнулися майже сім десятків автівок. Масштабна аварія сталася у штаті Вірджинія.

       

      Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні похолодає, прийдуть дощі і сильний вітер
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      Теги: Випуск новин Пожежа Австралія
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